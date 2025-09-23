त्योहारी मौसम में ऑनलाइन गैजेट खरीदते समय धोखाधड़ी से कैसे सुरक्षित रहें?

त्योहारी सीजन के दौरान तमाम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर्स पर ग्राहकों को खास ऑफर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे में गैजेट खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। हालांकि, इस त्योहारी सीजन में खरीदारी के दौरान हमें सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल के दौरान साइबर जालसाज लोगों को ऑफर्स का झांसा देकर ठगी का शिकार भी बना सकता है। इसलिए समझदारी से खरीदारी करना जरूरी है।

#1 विश्वसनीय विक्रेता और ग्राहक रिव्यू ऑनलाइन खरीदारी करते समय भरोसेमंद विक्रेता चुनना सबसे पहला कदम है। विक्रेता की पिछली रेटिंग और ग्राहक रिव्यू देखकर आप उनके विश्वसनीय होने का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कई खरीदारों ने खराब सेवा, समय पर डिलीवरी न होना या टूटे हुए उत्पाद की शिकायत की है, तो बेहतर है कि आप दूसरे अच्छे रेटिंग वाले विक्रेता से खरीदारी करें। इससे धोखाधड़ी या खराब उत्पाद मिलने का जोखिम कम होता है।

#2 तकनीकी विवरण और OTP सुरक्षा ऑनलाइन गैजेट खरीदने से पहले उत्पाद के तकनीकी विवरण जैसे मॉडल, निर्माण वर्ष, प्रोसेसर, स्टोरेज, बैटरी क्षमता और वारंटी की पूरी जानकारी अवश्य देखें। पुराने या नकली उत्पाद से बचने के लिए हमेशा अच्छी कंपनी की नई चीजें खरीदने की कोशिश करें। इसके अलावा, अपना डिलीवरी OTP कभी साझा न करें जब तक कि डिलीवरी एजेंट आपके सामने न हो। OTP सुरक्षित रखने से डिलीवरी घोटाले और जालसाजी से बचाव संभव है।