व्हाट्सऐप ग्रुप में कर सकेंगे नए सदस्य को पुराने मैसेज शेयर, जानिए क्या होगा फायदा

व्हाट्सऐप ग्रुप में नए सदस्य पुराने मैसेज देख सकेंगे

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप एक नए फीचर का परीक्षण कर रहा है, जिससे ग्रुप के मौजूदा सदस्य नए सदस्यों के साथ अपनी चैट हिस्ट्री शेयर कर सकेंगे। नया फीचर नए सदस्यों को ग्रुप के उद्देश्य और पिछली बातचीत के संदर्भ को समझने में मदद करने के लिए बनाया गया है। WABetaInfo के अनुसार, यह फीचर हाल ही में टेस्टफ्लाइट बीटा प्रोग्राम के जरिए iOS अपडेट में देखा गया। यह सुविधा वर्तमान में सीमित संख्या में बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।