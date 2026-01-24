व्हाट्सऐप ग्रुप में कर सकेंगे नए सदस्य को पुराने मैसेज शेयर, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप एक नए फीचर का परीक्षण कर रहा है, जिससे ग्रुप के मौजूदा सदस्य नए सदस्यों के साथ अपनी चैट हिस्ट्री शेयर कर सकेंगे। नया फीचर नए सदस्यों को ग्रुप के उद्देश्य और पिछली बातचीत के संदर्भ को समझने में मदद करने के लिए बनाया गया है। WABetaInfo के अनुसार, यह फीचर हाल ही में टेस्टफ्लाइट बीटा प्रोग्राम के जरिए iOS अपडेट में देखा गया। यह सुविधा वर्तमान में सीमित संख्या में बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।
सीमा
कितने मैसेज भेजने सकेंगे?
यह फीचर यूजर्स को कंट्रोल प्रदान करता है। किसी ग्रुप में नया सदस्य जोड़ते समय व्हाट्सऐप अब नए सदस्यों को बिना किसी संदर्भ के सीधे बातचीत में शामिल करने के बजाय हाल के मैसेज को शेयर करने का विकल्प देता है। यूजर पिछले 14 दिनों के 100 तक हाल के मैसेज शेयर करना चुन सकते हैं। अगर, वे नए सदस्य को सीमित मैसेज दिखाना चाहते हैं तो कम मैसेज शेयर करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
जांच
फीचर की उपलब्धता का ऐसे लगाएं पता
यह जांचने के लिए कि यह फीचर आपके ऐप में उपलब्ध है या नहीं, इसके लिए किसी ग्रुप में एक नया सदस्य जोड़ना होगा। ग्रुप की जानकारी वाली स्क्रीन पर 'ऐड मेंबर' चुनने और कॉन्टैक्ट का चयन करने के बाद व्हाट्सऐप स्क्रीन के नीचे एक विकल्प दिखाई दे सकता है। इसमें पूछा जाएगा कि क्या हाल के मैसेज को शेयर किया जाना चाहिए? अगर, यह विकल्प दिखाई देता है तो यूजर 100 मैसेज तक भेज सकते हैं।