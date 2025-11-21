ब्लू ओरिजन ने की न्यू ग्लेन में बड़े अपग्रेड की घोषणा, जानें क्या कुछ होगा बदलाव
क्या है खबर?
अरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली ब्लू ओरिजन ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड करने के एक हफ्ते बाद इसके बड़े अपग्रेड की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि वह रॉकेट के इंजनों का थ्रस्ट बढ़ाने और कई तकनीकी सुधार करने की योजना बना रही है। इन बदलावों से रॉकेट की क्षमता और प्रदर्शन में सुधार होगा, जिससे वह पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) और चांद जैसे मिशनों के लिए और उपयोगी बन सकेगा।
डिजाइन
इंजनों के थ्रस्ट और डिजाइन में कई बदलाव
ब्लू ओरिजन ने कहा है कि न्यू ग्लेन रॉकेट के पहले स्टेज पर लगे 7 BE-4 इंजन अब 17 लाख की जगह लगभग 20 लाख किलोग्राम-फोर्स थ्रस्ट देंगे। ऊपरी स्टेज पर लगे 2 BE-3U इंजन भी अपना कुल थ्रस्ट 1.45 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख किलोग्राम-फोर्स कर देंगे। कंपनी दोबारा इस्तेमाल होने वाले पेलोड फेयरिंग, कम खर्च में बनने वाले टैंक डिजाइन और बेहतर थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम पर भी काम कर रही है।
क्षमता
नए बड़े वर्जन और बढ़ी हुई पेलोड क्षमता
कंपनी ने न्यू ग्लेन का एक बड़ा वर्जन भी पेश किया है, जिसे 9×4 नाम दिया गया है। इसमें पहले स्टेज पर 9 BE-4 इंजन और दूसरे स्टेज पर 4 BE-3U इंजन होंगे। यह वर्जन ज्यादा लंबा होगा और इसमें 8.7 मीटर का पेलोड फेयरिंग लगाया जाएगा। यह रॉकेट 70 मीट्रिक टन से ज्यादा वजन LEO में आसानी से ले जा सकेगा, जबकि मौजूदा मॉडल 7×2 इससे कम क्षमता रखता है।
योजना
लॉन्च बढ़ाने की योजना और भविष्य की दिशा
कंपनी ने बताया कि न्यू ग्लेन के दोनों वर्जन बाजार में साथ-साथ काम करेंगे, जिससे ग्राहकों को चांद, गहरे अंतरिक्ष और सुरक्षा मिशनों के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे। NG-2 के सफल लॉन्च के बाद कंपनी के CEO डेव लिम्प ने कहा कि अब लक्ष्य लॉन्च ऑपरेशन बढ़ाने का है। ब्लू ओरिजन अगले साल कई बार न्यू ग्लेन लॉन्च करना चाहती है और हर साल 20 से ज्यादा दूसरे स्टेज बनाने की योजना पर काम कर रही है।