व्हाट्सऐप में आया 'ग्रुप मैसेज हिस्ट्री' फीचर, जानिए करता है काम

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में लगातार नए-नए फीचर्स को जोड़ रही है। अब कंपनी ने ग्रुप मैसेज हिस्ट्री नाम का नया फीचर रोल आउट करना शुरू किया है। इसका मकसद यह है कि जब कोई नया सदस्य ग्रुप में जुड़े, तो वह पिछली बातचीत को आसानी से समझ सके और चर्चा के संदर्भ को पकड़ सके। यह फीचर चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है और जल्द सभी यूजर्स तक पहुंचेगा।

काम कैसे काम करता है यह फीचर? जब किसी ग्रुप में नया सदस्य जोड़ा जाता है, तो एडमिन या सदस्य हाल के मैसेज शेयर करने का विकल्प चुन सकते हैं। यूजर 25 से लेकर 100 तक पुराने मैसेज भेज सकते हैं, ताकि जरूरी जानकारी ही साझा हो। इससे नए सदस्य को पूरी चैट स्क्रॉल करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शेयर की गई हिस्ट्री अलग से दिखाई देती है और उसमें समय, तारीख और भेजने वाले का नाम भी साफ लिखा होता है।

प्राइवेसी प्राइवेसी और कंट्रोल रहेगा सुरक्षित व्हाट्सऐप ने साफ किया है कि यह फीचर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से पूरी तरह सुरक्षित है। यानी सिर्फ ग्रुप के सदस्य ही इन मैसेज को देख और पढ़ सकेंगे। मैसेज हिस्ट्री अपने आप शेयर नहीं होगी, बल्कि हर बार मैन्युअली भेजनी होगी। ग्रुप एडमिन चाहें तो इस विकल्प को पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। हालांकि, एडमिन के पास जरूरत पड़ने पर खुद मैसेज शेयर करने का पूरा अधिकार बना रहेगा।

