शोधकर्ताओं ने व्हाट्सऐप के कॉन्टैक्ट डिस्कवरी में सुरक्षा खामी का पता लगाया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप की खामी ने 3.5 अरब फोन नंबर कर दिए उजागर, जानिए कंपनी ने क्या कहा

क्या है खबर?

ऑस्ट्रियाई शोधकर्ताओं के एक समूह ने मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप में एक बड़ी सुरक्षा खामी का पता लगाया है। टीम ने प्लेटफॉर्म के कॉन्टैक्ट डिस्कवरी फीचर का इस्तेमाल करके 3.5 अरब फोन नंबर, प्रोफाइल फोटो और यूजर विवरण सहित अन्य व्यक्तिगत डाटा को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर, इस खामी को जिम्मेदारी से किए गए शोध अध्ययन के तहत एकत्रित नहीं किया गया होता तो यह इतिहास का सबसे बड़ा डाटा लीक होता।