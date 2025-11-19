व्हाट्सऐप की खामी ने 3.5 अरब फोन नंबर कर दिए उजागर, जानिए कंपनी ने क्या कहा 

LOADING...
शोधकर्ताओं ने व्हाट्सऐप के कॉन्टैक्ट डिस्कवरी में सुरक्षा खामी का पता लगाया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 19, 2025
10:28 am
क्या है खबर?

ऑस्ट्रियाई शोधकर्ताओं के एक समूह ने मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप में एक बड़ी सुरक्षा खामी का पता लगाया है। टीम ने प्लेटफॉर्म के कॉन्टैक्ट डिस्कवरी फीचर का इस्तेमाल करके 3.5 अरब फोन नंबर, प्रोफाइल फोटो और यूजर विवरण सहित अन्य व्यक्तिगत डाटा को उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर, इस खामी को जिम्मेदारी से किए गए शोध अध्ययन के तहत एकत्रित नहीं किया गया होता तो यह इतिहास का सबसे बड़ा डाटा लीक होता।

तरीका 

शोधकर्ताओं ने ऐसे निकाले नंबर 

वियना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने व्हाट्सऐप के कॉन्टैक्ट डिस्कवरी में हर संभावित नंबर की जांच करने की एक सरल, लेकिन प्रभावी तकनीक अपनाई। इस विधि से उन्हें मैसेजिंग सर्विस से फोन नंबर निकालने में मदद मिली। उन्होंने पाया कि इनमें से लगभग 57 फीसदी यूजर अपनी प्रोफाइल फोटो और 29 फीसदी यूजर अपनी प्रोफाइल पर लिखे टेक्स्ट तक भी पहुंच सकते थे। टीम ब्राउजर-आधारित ऐप के जरिए एक घंटे में लगभग 10 करोड़ नंबरों की जांच करने में सक्षम थी।

प्रतिक्रिया 

खामी को लेकर कंपनी ने क्या कहा?

मेटा ने शोधकर्ताओं के निष्कर्षों को स्वीकार किया है, जिन्हें उसके 'बग बाउंटी' सिस्टम के माध्यम से रिपोर्ट किया गया था। कंपनी ने उजागर डाटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बुनियादी जानकारी बताया और कहा कि जिन यूजर्स ने इसे निजी रखने का विकल्प चुना था, उनके प्रोफाइल फोटो और टेक्स्ट उजागर नहीं किए गए। व्हाट्सऐप के इंजीनियरिंग उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि वे एंटी-स्क्रैपिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे और यह अध्ययन परीक्षण में सहायक रहा।