गूगल जेमिनी 3 के लॉन्च पर मस्क और ऑल्टमैन की प्रतिक्रिया ने चौंकाया, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
दिग्गज टेक गूगल के 18 नवंबर लॉन्च किए गए उसके अब तक के सबसे दमदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 3 को लेकर उनकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी कंपनियों ने सौहार्दपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। अरबपति एलन मस्क और OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने नए मॉडल के लिए बिना कोई कटाक्ष किए गूगल को साधारण शब्दों में बधाई दी है। बता दें कि नए मॉडल की घोषणा गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने एक्स पोस्ट के जरिए की थी।
प्रतिक्रिया
दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने दी ये प्रतिक्रिया
गूगल जेमिनी 3 मॉडल के लॉन्च पर मस्क ने एक साधारण 'बधाई' के साथ जवाब दिया। इसमें न कोई इमोजी था और न ही कोई व्यंग्य। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जब उन्होंने इस तरह साधारण प्रतिक्रिया दी हो। दूसरी तरफ सैम ऑल्टमैन ने अपनी एक्स पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए जेमिनी 3 को शानदार मॉडल बताया और गूगल को लॉन्च की बधाई दी। यह प्रतिक्रिया इन प्रतिद्वंद्वियों के लिए काफी मायने रखती है।
खासियत
गूगल सर्च में मिलेगा थिंकिंग फीचर
ChatGPT के बढ़ते दबदबे का मुकाबला करने के लिए गूगल की ओर से पहला जेमिनी मॉडल पेश करने के 2 साल बाद यह बड़ा अपडेट आया है। कंपनी ने इसे अपना अब तक का सबसे बुद्धिमान मॉडल बताया है। गूगल सर्च में एक नया AI 'थिंकिंग' फीचर तेज और ज्यादा प्रत्यक्ष तर्क प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह लिंक्स का सारांश देने से कहीं आगे जाकर यूजर को विश्लेषण, योजना और समस्या-समाधान में मदद करता है।
ट्विटर पोस्ट
ऐसी रही मस्क की प्रतिक्रिया
Nice work— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2025