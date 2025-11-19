गूगल जेमिनी 3 के लॉन्च पर मस्क और ऑल्टमैन की प्रतिक्रिया ने चौंकाया, जानिए क्या कहा 

गूगल जेमिनी 3 के लॉन्च पर एलन मस्क और ऑल्टमैन ने प्रतिक्रिया दी है

क्या है खबर?

दिग्गज टेक गूगल के 18 नवंबर लॉन्च किए गए उसके अब तक के सबसे दमदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 3 को लेकर उनकी कट्‌टर प्रतिद्वंद्वी कंपनियों ने सौहार्दपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। अरबपति एलन मस्क और OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने नए मॉडल के लिए बिना कोई कटाक्ष किए गूगल को साधारण शब्दों में बधाई दी है। बता दें कि नए मॉडल की घोषणा गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने एक्स पोस्ट के जरिए की थी।