व्हाट्सऐप ने आईफोन और मैक के लिए एक बग को ठीक किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप ने ऐपल डिवाइस के 'जीरो-क्लिक' बग को किया ठीक, जानिए क्या था खतरा

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने iOS और मैक ऐप की एक गंभीर सुरक्षा खामी को ठीक कर दिया है, जिसका उपयोग ऐपल के डिवाइसों को हैक करने में किया जा रहा था। मेटा के स्वामित्व वाली मैसेजिंग प्लेफॉर्म ने कहा कि CVE-2025-55177 नाम के इस बग को हाल ही के ऐप अपडेट में ठीक किया गया है। यह एक अन्य बग CVE-2025-43300 से जुड़ी थी। दोनों कमजोरियां मिलकर किसी लिंक या ऐप को खोले बिना डिवाइस को हैकिंग के सुलभ बना देती हैं।