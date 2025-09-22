व्हाट्सऐप ने 'आस्क मेटा AI' शॉर्टकट जोड़ा, कर सकेंगे मैसेज का फेक्ट-चेक 

व्हाट्सऐप iOS के लिए 'आस्क मेटा AI' फीचर पर काम कर रही है। इसके लिए टेस्टफ्लाइट प्रोग्राम के माध्यम से एक नया बीटा अपडेट वर्जन 25.26.10.71 जारी किया है। यह यूजर्स को मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके अपने मैसेज के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। इस सुविधा को चुनिंदा बीटा परीक्षकों के लिए जारी किया गया है और आने वाले दिनों में यह फीचर अन्य यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।

नया अनुभव आने वाले मैसेज के लिए मेनू में मिलेगा नया विकल्प आगामी फीचर 'आस्क मेटा AI' फीचर आने वाले मैसेजों के लिए सीधे मेनू में एक विकल्प जोड़ती है। यह मैसेज को मैनुअल रूप से फॉरवर्ड किए बिना मेटा AI के साथ बातचीत करने का एक शॉर्टकट प्रदान करता है। चयनित मैसेज ऑटोमैटिक रूप से भेजे जाने के बजाय एक नई चैट विंडो में क्वोट रेफरेंस के रूप में दिखाई देता है, जिससे बातचीत से सीधे जुड़ने का एक अधिक सुव्यवस्थित तरीका मिलता है।

नियंत्रण चैटबॉट पर मिलेगा पूरा नियंत्रण यह सुविधा यूजर्स को AI के साथ अपनी बातचीत पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। चैटबॉट तब तक मैसेज का कंटेंट नहीं देख सकता, जब तक कि यूजर सक्रिय रूप से संदर्भ जोड़ने और उसे भेजने का विकल्प नहीं चुनता। यह सुनिश्चित करता है कि यह सुविधा पूरी तरह से वैकल्पिक रहे, जिससे यूजर्स को यह तय करने की स्वतंत्रता मिलती है कि वे कब और कैसे किसी मैसेज को सत्यापित या स्पष्ट करना चाहते हैं।