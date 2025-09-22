इससे यूजर्स भारी कंप्यूटिंग कार्य आसानी से कर सकेंगे

OpenAI जल्द ChatGPT के लिए पेश करेगी नए कंप्यूटिंग फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:33 pm Sep 22, 202501:33 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ChatGPT में लगातार नए-नए फीचर्स जोड़ रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि आने वाले समय में ChatGPT यूजर्स को कुछ नई खास फीचर्स मिलने वाले हैं। ये फीचर्स मुख्य रूप से प्रो ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। इससे यूजर्स भारी कंप्यूटिंग कार्य आसानी से कर सकेंगे और नए प्रयोगात्मक मॉडल की संभावनाओं का लाभ उठा पाएंगे।