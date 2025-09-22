OpenAI जल्द ChatGPT के लिए पेश करेगी नए कंप्यूटिंग फीचर्स
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ChatGPT में लगातार नए-नए फीचर्स जोड़ रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि आने वाले समय में ChatGPT यूजर्स को कुछ नई खास फीचर्स मिलने वाले हैं। ये फीचर्स मुख्य रूप से प्रो ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। इससे यूजर्स भारी कंप्यूटिंग कार्य आसानी से कर सकेंगे और नए प्रयोगात्मक मॉडल की संभावनाओं का लाभ उठा पाएंगे।
ChatGPT
असीमित मैसेज और इमेज जनरेशन
नए फीचर्स में ChatGPT प्रो सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स असीमित मैसेज भेज सकेंगे। इसके अलावा, प्रो यूजर्स इमेज जनरेशन की सुविधा का भी उपयोग कर पाएंगे। इसका मतलब है कि टेक्स्ट के साथ-साथ इमेज बनाने की क्षमता मिल जाएगी। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट या कंटेंट जनरेशन में ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं और अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की जरूरत होती है।
सुविधाएं
सोरा वीडियो जनरेशन और अतिरिक्त सुविधाएं
ऑल्टमैन ने बताया कि नए फीचर्स में सोरा वीडियो जनरेशन की सुविधा भी शामिल होगी। इसके अलावा, कुछ विशेष या अतिरिक्त क्षमताओं के लिए प्रो ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। यह नई पेशकश प्रयोगात्मक है और कंपनी यह जानना चाहती है कि उच्च कंप्यूटिंग क्षमता के साथ क्या-क्या संभव है। इन सुविधाओं से यूजर्स को ChatGPT के बड़े मॉडल की सीमाओं और नई संभावनाओं का अनुभव मिलेगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Over the next few weeks, we are launching some new compute-intensive offerings. Because of the associated costs, some features will initially only be available to Pro subscribers, and some new products will have additional fees.— Sam Altman (@sama) September 21, 2025
