OpenAI के डेवडे 2025 में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद, कैसे लाइव देखें आयोजन?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI सोमवार को अपने तीसरे वार्षिक डेवलपर सम्मेलन डेवडे 2025 का आयोजन करने जा रही है। कंपनी का दावा है कि यह उसका अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो सैन फ्रांसिस्को के फोर्ट मेसन में होगा, जिसमें 1,500 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस मौके पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन कई नए उत्पादों की घोषणा करेंगे साथ दिग्गज डिजाइनर जॉनी आइव के साथ बातचीत शामिल होगी।
प्रदर्शन
दमखम दिखाएगी कंपनी
ऐसा माना जा रहा है कि डेवडे 2025 ऐपल, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों के खिलाफ सिलिकॉन वैली में OpenAI के बढ़ते प्रभुत्व का एक शानदार प्रदर्शन साबित होगा। कंपनी वर्तमान में क्रोम को टक्कर देने के लिए एक AI डिवाइस, एक सोशल मीडिया ऐप और एआई-संचालित ब्राउजर बना रहा है। 2023 में अपने पहले डेवडे के मुकाबले इस बार बहुत कुछ चल रहा है, जब उसके पास ChatGPT और डेवलपर्स के लिए एक API व्यवसाय ही था।
लाइवस्ट्रीम
कहां देख पाएंगे कार्यक्रम का लाइवस्ट्रीम?
डेवडे 2025 की शुरुआत भारतीय समयानुसार 6 अक्टूबर को रात 10:30 बजे (सुबह 10 बजे PT) ऑल्टमैन के उद्घाटन भाषण से होगी। इसमें वो नई घोषणाओं, लाइव डेमो और डेवलपर्स कैसे AI के साथ भविष्य को नया आकार दे रहे हैं, इस पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। यह भाषण लगभग एक घंटे का होगा और OpenAI के यूट्यूब पेज पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा। इस मौके पर कंपनी के कई कर्मचारी भी अपने काम के बारे में जानकारी देंगे।