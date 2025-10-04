OpenAI के डेवडे 2025 में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद, कैसे लाइव देखें आयोजन?

प्रदर्शन

दमखम दिखाएगी कंपनी

ऐसा माना जा रहा है कि डेवडे 2025 ऐपल, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों के खिलाफ सिलिकॉन वैली में OpenAI के बढ़ते प्रभुत्व का एक शानदार प्रदर्शन साबित होगा। कंपनी वर्तमान में क्रोम को टक्कर देने के लिए एक AI डिवाइस, एक सोशल मीडिया ऐप और एआई-संचालित ब्राउजर बना रहा है। 2023 में अपने पहले डेवडे के मुकाबले इस बार बहुत कुछ चल रहा है, जब उसके पास ChatGPT और डेवलपर्स के लिए एक API व्यवसाय ही था।