ऐपल के पहले फोल्डेबल आईफोन का कैसा हो सकता है डिजाइन?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल जल्द ही अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने अपने फोल्डेबल डिवाइस से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन कुछ लीक रिपोर्ट्स में इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं। उम्मीद है कि ऐपल 2026 में आईफोन 18 सीरीज के साथ इस फोन को बाजार में उतारेगी, जिससे फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग जैसी कंपनियों को सीधी चुनौती मिलेगी।

डिजाइन डिजाइन से जुड़ी जानकारियां रिपोर्ट के मुताबिक, फोल्डेबल आईफोन का डिजाइन 2 आईफोन एयर को जोड़ने जैसा हो सकता है। यह बेहद पतला होगा और टाइटेनियम फ्रेम से बनेगा। फिलहाल 5.6 मिमी मोटाई वाला आईफोन एयर सबसे पतला आईफोन है। फोल्डेबल मॉडल बंद होने पर लगभग 11.2 मिमी मोटा हो सकता है। हालांकि, ऐपल इसे सैमसंग Z फोल्ड 7 के 8.9 मिमी से भी पतला बनाने की कोशिश कर सकती है, जिससे इसका लुक और प्रीमियम हो सके।

फीचर्स फीचर्स और डिस्प्ले रिपोर्ट में कहा गया है कि फोल्डेबल आईफोन में फेस ID नहीं होगा, ताकि फोन पतला रखा जा सके। इसमें 7.8 इंच का आंतरिक डिस्प्ले और 5.5 इंच का बाहरी डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। यह डिवाइस अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ आएगा और यूजर्स को बेहतर स्क्रीन अनुभव देगा। इसका वजन और मोटाई कम रखने के लिए ऐपल नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे यह मौजूदा फोल्डेबल फोनों से अलग दिखेगा।