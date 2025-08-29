जियोहॉटस्टार में कौन-कौन से नए AI फीचर्स जोड़े गए हैं?

रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान जियोहॉटस्टार के लिए कई AI फीचर्स की घोषणाएं हुई हैं। चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी ने बताया कि नवंबर, 2024 में वायकॉम 18 और डिज्नी स्टार के विलय के बाद बने इस प्लेटफॉर्म पर अब नए बदलाव आ रहे हैं। जियोहॉटस्टार ने केवल 3 महीनों में 60 करोड़ से अधिक यूजर्स को जोड़ा है और अब यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है।

मैक्सव्यू मैक्सव्यू 3.0 से क्रिकेट होगा खास कंपनी ने जियोहॉटस्टार मैक्सव्यू 3.0 की भी शुरुआत की है। यह फीचर स्मार्टफोन पर वर्टिकल वीडियो स्ट्रीमिंग के अनुभव को बेहतर बनाएगा। खासकर क्रिकेट देखने वालों के लिए इसमें लाइव स्कोरकार्ड, हाइलाइट्स और अलग-अलग कैमरा एंगल की सुविधा शामिल की गई है। सभी लेयर्स स्वाइप करने योग्य होंगी, जिससे यूजर्स को स्ट्रीम रोकने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह जियोहॉटस्टार अब कंटेंट और तकनीक के मामले में यूजर्स को और उन्नत अनुभव देने के लिए तैयार है।

असिस्टेंट वॉयस असिस्टेंट और वॉयस प्रिंट फीचर जियोहॉटस्टार में अब 'RIYA' नाम का वॉयस असिस्टेंट जोड़ा गया है। यह यूजर्स को सामान्य भाषा में शो या फिल्म खोजने की सुविधा देगा। मतलब अब केवल कीवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, 'वॉयस प्रिंट' नामक फीचर भी लॉन्च किया गया है। यह AI आधारित टूल है, जो विदेशी भाषाओं के कंटेंट को भारतीय भाषाओं में तुरंत अनुवाद और डब करने की क्षमता रखता है। इससे खेल और मनोरंजन कंटेंट देखना और भी आसान होगा।