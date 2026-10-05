AI पर ट्रंप ने बनाई नई टास्कफोर्स

क्या है ट्रंप की सुपर इंटेलिजेंस फोर्स? जानिए AI को लेकर क्यों बनाई गई यह टीम

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:34 am Oct 05, 202611:34 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काम करने के लिए नई टास्कफोर्स बनाने की घोषणा की है। इसका नाम 'सुपर इंटेलिजेंस फोर्स' रखा गया है। इसकी जिम्मेदारी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जे क्लेटन को दी गई है। ट्रंप ने कहा कि यह टीम अमेरिका को AI तकनीक में आगे रखने के लिए काम करेगी। नई टीम सरकार और आम लोगों के बीच AI से जुड़ी बातचीत बेहतर बनाने में भी मदद करेगी।