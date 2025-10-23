फिजिक्सवाला के 'AI बॉक्स' डिवाइस की क्या है खासियत?
क्या है खबर?
फिजिक्सवाला ने 'AI बॉक्स' नामक नया उपकरण लॉन्च किया है। नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिवाइस किसी भी टीवी या प्रोजेक्टर को एडुकेशनल डिवाइस में बदल देता है। यह छात्रों को घर पर पढ़ाई, प्रश्नोत्तरी देने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की सुविधा देता है। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी है, जिनके पास मोबाइल फोन या विश्वसनीय इंटरनेट नहीं है। AI बॉक्स का उद्देश्य शिक्षा को सरल, इंटरैक्टिव और सुलभ बनाना है।
खासियत
AI बॉक्स की खासियत और उपयोग
AI बॉक्स को किसी भी टीवी से जोड़ा जा सकता है और इसमें पाठ्यक्रम और प्रश्नोत्तरी पहले से लोड होते हैं। इसका प्लग एंड प्ले सेटअप सरल है, जिससे इसे घर, स्कूल या सामुदायिक केंद्रों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। छात्र इसका उपयोग स्वयं अध्ययन के लिए कर सकते हैं, जबकि शिक्षक कक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इसका संदर्भ ले सकते हैं। इससे छात्रों के लिए पढ़ाई अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित हो जाती है।
कंटेंट
एडुकेशनल कंटेंट और ऐप्स
फिजिक्सवाला प्रमुख अलख पांडे के अनुसार, फिजिक्सवाला टीम ने सारी कंटेंट हिंदी में उपलब्ध कराई है। इससे वंचित बैकग्राउंड के छात्रों के लिए शिक्षा और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी आसान हो गई है। AI बॉक्स पर छात्र यूट्यूब और सरकारी शिक्षण ऐप्स सहित विभिन्न शैक्षिक ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। यह स्मार्टफोन की तरह काम करता है और यूजर्स अपने अनुसार संगत ऐप्स चला सकते हैं। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन कंटेंट सुलभ होती है।