फिजिक्सवाला के 'AI बॉक्स' डिवाइस की क्या है खासियत?

AI बॉक्स की खासियत और उपयोग

AI बॉक्स को किसी भी टीवी से जोड़ा जा सकता है और इसमें पाठ्यक्रम और प्रश्नोत्तरी पहले से लोड होते हैं। इसका प्लग एंड प्ले सेटअप सरल है, जिससे इसे घर, स्कूल या सामुदायिक केंद्रों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। छात्र इसका उपयोग स्वयं अध्ययन के लिए कर सकते हैं, जबकि शिक्षक कक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इसका संदर्भ ले सकते हैं। इससे छात्रों के लिए पढ़ाई अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित हो जाती है।