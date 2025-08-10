व्हाट्सऐप कॉल शेड्यूल करने का फीचर ग्रुप्स में मिलती है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ग्रुप में पूर्व निर्धारित समय पर व्हाट्सऐप कॉल करना आसान बनाता है यह फीचर

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए नए-नए फीचर्स की पेशकश करता रहता है। मेटा के इस प्लेटफॉर्म पर ऑफिस मीटिंग या बिजनेस डिस्कशन के लिए कॉल की सुविधा मिलती है। इसी विकल्प को और बेहतर बनाने के लिए मैसेजिंग ऐप ने ग्रुप कॉल शेड्यूल करने का इवेंट फीचर दिया है। इसके जरिए मीटिंग कॉल की तरीख, समय और डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। आइये जानते हैं अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल किए बिना इस इवेंट का उपयोग कैसे करें।