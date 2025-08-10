ग्रुप में पूर्व निर्धारित समय पर व्हाट्सऐप कॉल करना आसान बनाता है यह फीचर
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए नए-नए फीचर्स की पेशकश करता रहता है। मेटा के इस प्लेटफॉर्म पर ऑफिस मीटिंग या बिजनेस डिस्कशन के लिए कॉल की सुविधा मिलती है। इसी विकल्प को और बेहतर बनाने के लिए मैसेजिंग ऐप ने ग्रुप कॉल शेड्यूल करने का इवेंट फीचर दिया है। इसके जरिए मीटिंग कॉल की तरीख, समय और डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। आइये जानते हैं अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल किए बिना इस इवेंट का उपयोग कैसे करें।
फायदा
इस फीचर के क्या हैं फायदे?
यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल एंड्रॉयड, iOS, वेब, मैक और विंडोज सभी प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सऐप में कर सकते हैं। इसके साथ स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे कॉल के दौरान प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स आसानी से दिखाए जा सकते हैं। इवेंट क्रिएट करते समय आप मीटिंग का नाम, जगह और इसके खत्म होने का टाइम भी जोड़ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मीटिंग लिंक बनाकर भेज सकते हैं। कॉल शेड्यूल केवल ग्रुप्स के लिए है।
तरीका
इस तरह से कर सकते हैं फीचर का उपयोग
आप ग्रुप कॉल शेड्यूल करते हैं तो आपका कॉल तय वक्त पर लग जाता है और सभी आसानी से इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सऐप खोलें और उस ग्रुप में जाएं, जिसमें कॉल सेट करनी है। चैट बॉक्स में पेपरक्लिप आइकन पर क्लिक कर 'इवेंट' विकल्प चुनने के बाद 'क्रिएट इवेंट' पर टैप कर मीटिंग का नाम, तारीख और समय सेट करें। अगर, लिंक से कॉल शुरू करना चाहते हैं तो लिंक ऑप्शन ऑन कर भेज दें।