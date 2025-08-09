माइक्रोसॉफ्ट ने की डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप बंद करने की घोषणा, कब से नहीं मिलेगी सुविधा?
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लोकप्रिय डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप माइक्रोसॉफ्ट लेंस को बंद करने की घोषणा की है। इसका उपयोग दुनियाभर में लाखों एंड्रॉयड और iOS यूजर्स इमेज को स्कैन कर उन्हें PDF, वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल फाइल में बदलने के लिए करते हैं। पहले ऑफिस लेंस नाम से जाना जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट लेंस गूगल प्ले स्टोर पर 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है, जिसकी औसत रेटिंग 5 में से 4.9 और ऐपल ऐप स्टोर पर 1.36 लाख है।
बदलाव
इस कारण किया जा रहा बंद
इस ऐप को बंद करने की घोषणा माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट ऐप की ओर बदलाव का हिस्सा है। 2015 में विंडोज फोन उपकरणों के लिए ऑफिस लेंस के रूप में पहली बार लॉन्च किया गया। यह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या सब्सक्रिप्शन के दस्तावेजों को डिजिटल फाइल्स में बदलने की क्षमता के कारण यूजर्स के बीच जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। इसमें स्कैन की गई इमेज को बेहतर बनाने के लिए ऐप में कई फिल्टर भी थे।
योजना
क्या है माइक्रोसॉफ्ट की योजना?
माइक्रोसॉफ्ट लेंस 15 सितंबर को बंद कर दिया जाएगा और 15 नवंबर को दोनों प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। इसके बाद यूजर्स ऐप की स्कैनिंग क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस तरीख के बाद यूजर माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट ऐप या अन्य डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप्स का उपयोग कर सकेंगे। अपनी पुरानी स्टाइल के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट लेंस पिछले 30 दिनों में ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर 3.22 लाख से ज्यादा डाउनलोड के साथ लोकप्रिय बना हुआ है।