माइक्रोसॉफ्ट ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप को बंद करने की घोषणा की है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

माइक्रोसॉफ्ट ने की डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप बंद करने की घोषणा, कब से नहीं मिलेगी सुविधा?

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लोकप्रिय डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप माइक्रोसॉफ्ट लेंस को बंद करने की घोषणा की है। इसका उपयोग दुनियाभर में लाखों एंड्रॉयड और iOS यूजर्स इमेज को स्कैन कर उन्हें PDF, वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल फाइल में बदलने के लिए करते हैं। पहले ऑफिस लेंस नाम से जाना जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट लेंस गूगल प्ले स्टोर पर 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है, जिसकी औसत रेटिंग 5 में से 4.9 और ऐपल ऐप स्टोर पर 1.36 लाख है।