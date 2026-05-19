AC चलाने के लिए क्या है सही तापमान? सरकार ने दिए ये सुझाव
क्या है खबर?
गर्मी बढ़ते ही ज्यादातर लोग घर पहुंचते ही AC को 18 या 16 डिग्री पर चला देते हैं। लोगों को लगता है कि कम तापमान रखने से कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने AC को 24 डिग्री पर चलाने की सलाह दी है। सरकार का कहना है कि यह तापमान आरामदायक रहता है। अब देश में बिकने वाले कई नए AC पहले से ही 24 डिग्री डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आ रहे हैं।
खर्च
कम तापमान बढ़ाता है बिजली खर्च
BEE के अनुसार, AC का तापमान बहुत कम रखने से कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है और बिल भी ज्यादा आता है। AC का तापमान सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने से करीब 6 प्रतिशत बिजली बच सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति 20 डिग्री की जगह 24 डिग्री पर एसी चलाता है। यही वजह है कि कई ऑफिस और होटल भी अब 24 डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कूलिंग
24 डिग्री पर भी मिलती है अच्छी कूलिंग
ज्यादातर भारतीय घरों में 24 डिग्री का तापमान आरामदायक महसूस होता है। अगर एसी के साथ सीलिंग फैन भी चलाया जाए, तो ठंडी हवा पूरे कमरे में तेजी से फैलती है और कमरा ज्यादा ठंडा लगता है। कई लोगों को बहुत कम तापमान रात में असहज भी महसूस होता है। ऐसे में 24 डिग्री पर AC चलाना शरीर के लिए भी बेहतर माना जा रहा है। इससे जरूरत से ज्यादा ठंड और बिजली खर्च दोनों से बचा जा सकता है।
सीमा
भविष्य में तय हो सकती है तापमान सीमा
सरकार आने वाले समय में AC के तापमान को लेकर नए नियम भी ला सकती है। AC का तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच सीमित रखने पर चर्चा चल रही है। इसका मकसद गर्मियों में बढ़ती बिजली खपत को कम करना है। लोग फिलहाल अपने AC का तापमान मनचाहे तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि लोग बिजली बचाने और बेहतर संतुलन के लिए 24 डिग्री तापमान का ज्यादा इस्तेमाल करें।