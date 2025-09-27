इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में AI और साइबर सुरक्षा पर चर्चा, जानिए कब होगा आयोजन
क्या है खबर?
इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस आयोजन के 9वें संस्करण में 150 देशों से 1.5 लाख से ज्यादा आगंतुकों, 7,000 प्रतिनिधियों, 800 वक्ताओं और 400 प्रदर्शकों के आने की उम्मीद है। इस वर्ष की थीम 'परिवर्तन के लिए नवाचार', 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), उपग्रह संचार, हरित तकनीक और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विकास को एक साथ लाएगा।
स्टार्टअप्स
स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा
एस्पायर स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत 500 से ज्यादा स्टार्टअप, 300 निवेशक, इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर शामिल होंगे। इस फोरम में डीप-टेक, AI, फिनटेक और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जैसे क्षेत्रों में मेंटरशिप सेशन, पिच इवेंट और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध होंगे। IMC पहली बार स्टार्टअप वर्ल्ड कप इंडिया की भी मेजबानी करेगा, जहां 15 चयनित स्टार्टअप 10 लाख डॉलर (करीब 880 लाख रुपये) के निवेश पुरस्कार जीतने के साथ सैन फ्रांसिस्को में होने वाले समापन समारोह में प्रतिस्पर्धा करने का मौका पा सकेंगे।
विषय
AI और सुरक्षा को लेकर भी होगी चर्चा
स्वास्थ्य सेवा, वित्त, कृषि और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में उपयोगों के साथ AI आयोजन का एक केंद्रीय विषय होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय AI शिखर सम्मेलन में वैश्विक AI शासन और नैतिक ढांचों में भारत की उभरती भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में दूसरी अंतरराष्ट्रीय भारत 6G संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। सत्रों में AI-संचालित खतरों, नियामक ढांचों और उपग्रह संचार नेटवर्क की सुरक्षा पर चर्चा होगी।