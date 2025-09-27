इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन 8 अक्टूबर से होगा (तस्वीर: फ्रीपिक)

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में AI और साइबर सुरक्षा पर चर्चा, जानिए कब होगा आयोजन

क्या है खबर?

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस आयोजन के 9वें संस्करण में 150 देशों से 1.5 लाख से ज्यादा आगंतुकों, 7,000 प्रतिनिधियों, 800 वक्ताओं और 400 प्रदर्शकों के आने की उम्मीद है। इस वर्ष की थीम 'परिवर्तन के लिए नवाचार', 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), उपग्रह संचार, हरित तकनीक और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विकास को एक साथ लाएगा।