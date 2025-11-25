गूगल का नया 'एल्युमिनियम OS' क्या है? जानिए इसकी खासियत

गूगल अब कंप्यूटर और मोबाइल के सिस्टम को एक साथ जोड़ने की बड़ी तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी क्रोमOS और एंड्रॉयड को मिलाकर एक नया सिस्टम बना रही है, जिसे 'एल्युमिनियम OS' कहा जा रहा है। यह सिस्टम 2026 में लॉन्च हो सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि फोन और लैपटॉप दोनों पर एक जैसा अनुभव मिले और यूजर को अलग-अलग सिस्टम की परेशानी न झेलनी पड़े।

काम नया सिस्टम कैसे काम करेगा? गूगल का यह नया प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा है। यह फोन और कंप्यूटर दोनों में एक जैसे ऐप चलाने में मदद करेगा, जिससे काम और भी आसान हो जाएगा। क्वालकॉम के साथ मिलकर इसके लिए एक खास टेक बेस तैयार किया जा रहा है। ARM चिप की वजह से डिवाइस हल्के, तेज और ज्यादा बैटरी बैकअप वाले बन सकते हैं, जैसा अनुभव अभी सिर्फ मोबाइल में मिलता है।

फायदा यूजर्स और डेवलपर्स को क्या फायदा होगा? इस नए यूनिफाइड सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही ऐप सभी डिवाइस पर एक जैसे तरीके से चलेगा। यूजर मोबाइल पर शुरू किया काम लैपटॉप पर बिना किसी रुकावट जारी रख सकेंगे। डेवलपर्स के लिए भी यह बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब उन्हें अलग-अलग सिस्टम के लिए अलग कोड नहीं बनाना पड़ेगा। इससे ऐप्स तेज़ी से बनेंगे, उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा और काम करने का पूरा अनुभव काफी आसान बनेगा।