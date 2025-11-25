LOADING...
ChatGPT में आया नया शॉपिंग रिसर्च फीचर, खरीददारी करना बनाएगा आसान 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Nov 25, 2025
10:11 am
क्या है खबर?

OpenAI यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT में नए-नए फीचर्स जोड़ रही है। ब्लैक फ्राइडे से पहले कंपनी ने शॉपिंग रिसर्च नाम का नया फीचर लॉन्च किया है, जो अलग-अलग प्रोडक्ट की तुलना को आसान बना देता है। यह टूल सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है, चाहे अकाउंट फ्री हो या पेड। छुट्टियों के दौरान इसका लगभग अनलिमिटेड उपयोग करने की सुविधा भी दी गई है।

मदद

नया टूल शॉपिंग में कैसे करेगा मदद?

शॉपिंग रिसर्च फीचर से यूजर्स आसानी से सही प्रोडक्ट चुन सकते हैं। अगर आप कोई खास सामान ढूंढ रहे हैं, तो ChatGPT आपके दिए गए मानकों के आधार पर विकल्प सुझाता है और बीच-बीच में साफ सवाल पूछकर खोज को और सटीक बनाता है। यूजर्स किसी ड्रेस या सामान की फोटो देकर उसी जैसी चीज कम कीमत में भी खोज सकते हैं। यह फीचर डील्स ट्रैक करने और गिफ्ट सुझाने में भी काफी उपयोगी है।

क्षमता

शॉपिंग मॉडल की क्षमता

यह नया फीचर GPT-5 मिनी के एक खास वर्जन पर चलता है, जिसे शॉपिंग से जुड़े कामों के लिए ट्रेन किया गया है। यह भरोसेमंद साइटों से जानकारी लेकर बेहतर तुलना करता है। हालांकि, कंपनी ने बताया कि कीमत या उपलब्धता जैसी कुछ जानकारी गलत भी हो सकती है, इसलिए मर्चेंट साइट देखना जरूरी है। यह फीचर इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी और होम अप्लायंसेज जैसी कैटेगरी में सबसे अच्छा काम करता है और प्रतिस्पर्धा में बढ़त देने में मदद करेगा।