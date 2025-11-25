ChatGPT में आया नया शॉपिंग रिसर्च फीचर, खरीददारी करना बनाएगा आसान 

शॉपिंग रिसर्च फीचर से यूजर्स आसानी से सही प्रोडक्ट चुन सकते हैं। अगर आप कोई खास सामान ढूंढ रहे हैं, तो ChatGPT आपके दिए गए मानकों के आधार पर विकल्प सुझाता है और बीच-बीच में साफ सवाल पूछकर खोज को और सटीक बनाता है। यूजर्स किसी ड्रेस या सामान की फोटो देकर उसी जैसी चीज कम कीमत में भी खोज सकते हैं। यह फीचर डील्स ट्रैक करने और गिफ्ट सुझाने में भी काफी उपयोगी है।

क्षमता

शॉपिंग मॉडल की क्षमता

यह नया फीचर GPT-5 मिनी के एक खास वर्जन पर चलता है, जिसे शॉपिंग से जुड़े कामों के लिए ट्रेन किया गया है। यह भरोसेमंद साइटों से जानकारी लेकर बेहतर तुलना करता है। हालांकि, कंपनी ने बताया कि कीमत या उपलब्धता जैसी कुछ जानकारी गलत भी हो सकती है, इसलिए मर्चेंट साइट देखना जरूरी है। यह फीचर इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी और होम अप्लायंसेज जैसी कैटेगरी में सबसे अच्छा काम करता है और प्रतिस्पर्धा में बढ़त देने में मदद करेगा।