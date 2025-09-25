गूगल का मिक्सबोर्ड क्या है और इसका उपयोग कैसे करें? 

गूगल ने मिक्सबोर्ड नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित मूड बोर्ड ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप अभी अमेरिका में गूगल लैब्स के माध्यम से labs.google/mixboard पर बीटा वर्जन में उपलब्ध है। कंपनी ने शुरुआती यूजर्स के लिए एक डिस्कॉर्ड समुदाय भी बनाया है, ताकि लोग अपने सुझाव और विचार साझा कर सकें। मिक्सबोर्ड को पिंटरेस्ट के कोलाज फीचर और अन्य डिजिटल मूड बोर्ड प्लेटफॉर्म का सीधा प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है।

मिक्सबोर्ड क्या है मिक्सबोर्ड ऐप? मिक्सबोर्ड एक ऐसा ऐप है, जो यूजर्स को साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से मूड बोर्ड बनाने की सुविधा देता है। पारंपरिक मूड बोर्ड ऐप्स की तरह इसमें तस्वीरें अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। गूगल का AI खुद तस्वीरें, कोलाज और एडिटिंग लायक बोर्ड तैयार करता है, जो बेहद तेज और प्रभावशाली परिणाम देता है। यह गूगल के नैनो बनाना इमेज एडिटिंग मॉडल का इस्तेमाल करता है, जो जटिल एडिटिंग और असली दिखने वाले विजुअल बनाने में सक्षम है।

तरीका ऐप का इस्तेमाल करने का तरीका मिक्सबोर्ड का उपयोग करना आसान है। सबसे पहले labs.google/mixboard वेबसाइट पर जाकर साइन इन करना होता है। इसके बाद आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, जैसे 'समुद्र किनारे शादी का डेकोर' या 'मॉडर्न होम डिजाइन।' AI तुरंत उस विचार से जुड़ी तस्वीरें और कोलाज तैयार करता है। यूजर्स चाहें तो इन तस्वीरों को एडिट, कंबाइन या फिर से डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही नए रंग, बैकग्राउंड और स्टाइल विकल्प जोड़कर बोर्ड को और आकर्षक बना सकते हैं।