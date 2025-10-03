गूगल क्रोम को रैंकिंग में पीछे छोड़ने वाले उला ब्राउजर की क्या खासियत है?

जोहो के वेब ब्राउजर उला ने गूगल क्रोम को ऐपल ऐप स्टोर पर रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। क्रोम को पीछे छोड़ते हुए उला 1 अक्टूबर को रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया। कंपनी ने इसे 'प्राइवेसी फर्स्ट' ब्राउजर बताया है, जो क्रोम, सफारी और एज जैसे बड़े ब्राउजरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इस सफलता ने दिखाया कि भारतीय ऐप्स वैश्विक तकनीक में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं और यूजर्स की रुचि आकर्षित कर रहे हैं।

खासियत क्रॉस-डिवाइस सिंक और टैब प्रबंधन उला एंड्रॉयड, iOS, विंडोज, मैकOS और लिनक्स पर काम करता है। इसके उला सिंक फीचर से बुकमार्क, पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री और सेटिंग्स सभी डिवाइस पर साझा की जा सकती हैं। टैब मैनेजर से यूजर टैब पिन, रोक या सहेज सकते हैं। स्मार्ट ग्रुपिंग फीचर खुले टैब को सेटों में व्यवस्थित करता है। ये फीचर्स ब्राउजिंग आसान बनाते हैं और डिवाइस की मेमोरी का भी कुशल उपयोग करते हैं।

सुरक्षा सुरक्षा और एड ब्लॉकर उला का बिल्ट-इन एड ब्लॉकर यूजर्स के डाटा की सुरक्षा करता है। यह पॉप-अप, भ्रामक विज्ञापन, फिंगरप्रिंटिंग और मालवेयर से बचाता है, जिसके लिए किसी थर्ड पार्टी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती। गोपनीयता टूल यूजर्स को सुरक्षित ब्राउजिंग का अनुभव देते हैं। यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो ऑनलाइन अपने डाटा और प्राइवेसी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और बिना अतिरिक्त एक्सटेंशन के सुरक्षा चाहते हैं।