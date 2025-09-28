क्या है ऐपल का हैंडऑफ फीचर, जिसे एंड्रॉयड में लाने की है तैयारी?
क्या है खबर?
ऐपल यूजर्स सालों से आईफोन, आईपैड और मैक जैसे विभिन्न डिवाइस के बीच गहन एकीकरण के कारण किसी भी काम को एक-दूसरे डिवाइस में करने की सुविधा पा रहे हैं। एंड्रॉयड में अभी तक ऐसा एकीकरण नहीं हुआ है, लेकिन एंड्रॉयड अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट बताती है कि भविष्य में गूगल भी ऐपल के हैंडऑफ फीचर के अपने वर्जन पर काम कर रहा है। आइये जानते हैं आईफोन निर्माता का हैंडऑफ फीचर कैसे काम करता है।
हैंडऑफ
क्या है हैंडऑफ फीचर?
ऐपल में हैंडऑफ नाम का एक कंट्यूनिटी फीचर है, जो यूजर्स को उसके एक डिवाइस पर कोई कार्य शुरू करने और फिर उसे दूसरे डिवाइस पर आसानी से जारी रखने की सुविधा देता है। अगर, आप अपने आईफोन पर कोई लेख पढ़ना शुरू कर सकते हैं और फिर अपने मैक पर स्विच कर जारी रख सकते हैं। यह इसके विपरीत भी काम करेगा। इसे एक ही आईक्लाउड अकाउंट से लॉग-इन किए डिवाइसों के काम करने के लिए डिजाइन किया है।
उपलब्ध
कहां उपलब्ध होगा यह फीचर?
एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट में एंड्रॉयड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम में यह फीचर 'क्रॉस-डिवाइस सर्विसेज' सेटिंग्स में मौजूद होगा, जिसमें कॉल कास्टिंग और इंटरनेट शेयरिंग जैसे फीचर भी शामिल हैं। इसके साथ, यूजर्स को नोटिफिकेशन सिंकिंग, फाइल शेयरिंग और विभिन्न डिवाइसों में ऐप की निरंतरता जैसे विकल्प भी मिलेंगे। जब यूजर्स फोन से टैबलेट या कंप्यूटर पर स्विच करेंगे तो उन्हें टास्कबार पर एक सुझाव मिलेगा और उस पर क्लिक करने से दूसरे डिवाइस पर भी ऐप उसी स्थिति में खुलेगी।