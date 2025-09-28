गूगल एंड्रॉयड में ऐपल के हैंडऑफ जैसा फीचर ला रही है (तस्वीर: पिक्साबे)

क्या है ऐपल का हैंडऑफ फीचर, जिसे एंड्रॉयड में लाने की है तैयारी?

क्या है खबर?

ऐपल यूजर्स सालों से आईफोन, आईपैड और मैक जैसे विभिन्न डिवाइस के बीच गहन एकीकरण के कारण किसी भी काम को एक-दूसरे डिवाइस में करने की सुविधा पा रहे हैं। एंड्रॉयड में अभी तक ऐसा एकीकरण नहीं हुआ है, लेकिन एंड्रॉयड अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट बताती है कि भविष्य में गूगल भी ऐपल के हैंडऑफ फीचर के अपने वर्जन पर काम कर रहा है। आइये जानते हैं आईफोन निर्माता का हैंडऑफ फीचर कैसे काम करता है।