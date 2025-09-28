ChatGPT से बना सकते हैं व्हाट्सऐप के लिए शानदार नवरात्रि स्टिकर, जानिए तरीका 

शारदीय नवरात्रि में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर इन दिनों लोग व्हाट्सऐप स्टिकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी इमेज भेजकर शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। इसने पारंपरिक E-कार्ड्स की जगह ले ली है। यह बदलाव मुख्य रूप से ChatGPT के कारण है, जो एक AI टूल है। यह यूजर्स को सीधे अपने स्मार्टफोन से ही शानदार 3D-स्टाइल दुर्गा पूजा स्टिकर बनाने की सुविधा देता है। इसके लिए आपको किसी अतिरिक्त ऐप या डिजाइन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है।

आसान तरीका इमेज बनाना है काफी आसान ChatGPT का लेटेस्ट वर्जन एक बिल्ट-इन इमेज जनरेशन सुविधा के साथ आता है। आपको बस अपने मनपसंद स्टिकर का विवरण देते हुए एक साधारण मैसेज टाइप करना है। आपको एक उच्च-गुणवत्ता वाली इमेज मिल जाती है, जिसे व्हाट्सऐप पर भेज सकते हैं। इससे किसी के लिए भी कुछ ही समय में कस्टम स्टिकर-स्टाइल की इमेज बनाना बेहद आसान हो जाता है। इसमें आपको किसी अन्य ऐप या टूल की सहायता नहीं लेनी पड़ती है।

उपयोग ऐसे बना सकते हैं स्टिकर इमेज ChatGPT का उपयोग करके स्टिकर बनाने के लिए सबसे पहले टूल खोलें और उसे स्टिकर-स्टाइल की छवि बनाने के लिए कहें। फिर, बताएं कि आप देवी दुर्गा को किस मुद्रा, बैकग्राउंड और स्टाइल में दिखाना चाहते हैं। कुछ की सेकेंड में आपकी पसंद की इमेज तैयार हो जाएगी, जिसे आप अपने डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे सीधे व्हाट्सऐप पर शेयर कर सकते हैं या अपने स्टिकर कलेक्शन में सेव कर सकते हैं।