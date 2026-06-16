यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा

टेलीग्राम बैन होने का क्या है मतलब, क्या बिलकुल बंद हो जाएगा ऐप?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:05 pm Jun 16, 202612:05 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने NEET की दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम फर्जी प्रश्नपत्र, गलत जानकारी और पेपर लीक के दावों को फैलने से रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि टेलीग्राम पूरी तरह बंद हो जाएगा। सामान्य यूजर्स के लिए ऐप की कई जरूरी सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी।