टेलीग्राम पर केंद्र सरकार ने लगाई अस्थायी रोक

भारत में टेलीग्राम पर लगा प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने NEET परीक्षा के कारण लिया फैसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:41 am Jun 16, 202610:41 am

क्या है खबर?

टेलीग्राम पर केंद्र सरकार ने अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। NEET की दोबारा होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम की सेवाओं पर यह प्रतिबंध लगाया है। बताया जा रहा है कि परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और संभावित पेपर लीक जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। 21 जून को NEET की दोबारा परीक्षा होनी है और इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।