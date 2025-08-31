सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में 4 सितंबर को क्या कुछ हो सकता है लॉन्च?

सैमसंग ने अपने अगले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की पुष्टि कर दी है। यह वर्चुअल इवेंट 4 सितंबर को आयोजित होगा और इस बार कंपनी गैलेक्सी S25 FE स्मार्टफोन और गैलेक्सी टैब S11 सीरीज पेश कर सकती है। ये दोनों ही डिवाइस लंबे समय से चर्चा में हैं और हालिया लीक के जरिए इनके डिजाइन व फीचर्स की कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। आइए जानते हैं सैमसंग की आगामी इवेंट में क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं।

गैलेक्सी S25 FE गैलेक्सी S25 FE की संभावित झलक गैलेक्सी S25 FE में 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। यह फोन क्वालकॉम की जगह सैमसंग के एक्सिनोस 2400 प्रोसेसर से लैस होगा। कैमरा सेटअप में 50MP मुख्य लेंस, 12MP अल्ट्रावाइड और 8MP टेलीफोटो लेंस शामिल हो सकता है। फ्रंट पर 12MP का कैमरा होगा। इसमें 4,900mAh की बैटरी मिल सकती है, जो 45W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी।

टैब गैलेक्सी टैब S11 सीरीज की झलक सैमसंग इस इवेंट में टैबलेट सीरीज भी पेश कर सकता है। गैलेक्सी टैब S11 में 11-इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है, जबकि अल्ट्रा मॉडल में 14.6-इंच का डिस्प्ले और 1,600 निट्स ब्राइटनेस मिलने की उम्मीद है। दोनों टैबलेट 120Hz रिफ्रेश रेट और S पेन सपोर्ट के साथ आ सकते हैं। इनमें मीडियाटेक 9400 प्लस चिपसेट इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही, 1TB तक स्टोरेज और माइक्रोएसडी कार्ड का विकल्प भी दिया जा सकता है।