घर में बेकार पड़ा है पुराना फोन, सिक्योरिटी से लेकन गेमिंग में करें उपयोग 

बाजार में कुछ ही दिनों में आपके स्मार्टफोन का नया वर्जन आ जाता है, जिसमें नए फीचर्स के साथ-साथ कई खूबियां होती हैं। ऐसे में लोग नया मॉडल खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में पुराने फोन कबाड़े में पड़ा नजर आता है। आप के पास भी पुराना एंड्रॉयड या आईफोन है तो आप इसे सिम कार्ड के बिना भी उपयोगी बना सकते हैं। आइये जानते हैं पुराने फोन को किस-किस काम में लिया जा सकता है।

सिक्योरिटी कैमरा CCTV कैमरे पर बचेगा खर्चा पुराने हैंडसेट को आप CCTV कैमरे की तरह घर के निगरानी सिस्टम के रूप में भी काम ले सकते हैं। आपके नए और पुराने दोनों फोन में एक सेफ्टी कैमरा ऐप इंस्टॉल करें। पुराने डिवाइस को उस जगह पर रखें जहां आप फीड चाहते हैं और उसे चार्जर से प्लग-इन करके रखें। इसे कार-स्टाइल सक्शन माउंट पर लगा सकते हैं। फिर आप उस जगह के दृश्य अपने नए फोन के जरिए से देख सकते हैं।

वेबकैम बना सकते हैं वेबकैम वायरलेस वेबकैम में बदलें: आपके कंप्यूटर में कोई वेबकैम नहीं है या लैपटॉप का कैमरा खराब है तो ड्रॉयडकैम और कैमो जैसे ऐप्स फोन को वायरलेस वेबकैम में बदलने की सुविधा देती हैं। आपको फोन और कंप्यूटर पर इन ऐप्स को इंस्टॉल कर कनेक्ट करना होगा। बेडसाइड अलार्म घड़ी: पुराने फोन को आप एक साधारण अलार्म घड़ी बन सकते हैं। अपने अलार्म सेट करें या एक क्लोक ऐप डाउनलोड करें, डिवाइस को स्टैंड पर रखें और प्लग-इन करके छोड़ दें।

