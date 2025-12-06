ऐपल के कर्मचारी कंपनी छोड़कर OpenAI में हो रहे शामिल, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
ऐपल के कई कर्मचारी नौकरी छोड़कर अब OpenAI की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। पिछले दिनों में दर्जनों इंजीनियर और डिजाइनर कंपनी छोड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से ज्यादातर ChatGPT निर्माता कंपनी में शामिल हुए हैं, क्योंकि यह अपना हार्डवेयर बनाने की तैयारी कर रही है। यही बात इन कर्मचारियों को उसकी तरफ आकर्षित कर रही है। यह AI डिवाइस अगले साल लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, हालांकि इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
इन क्षेत्रों में काम करते थे ये कर्मचारी
लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि ये कर्मचारी महत्वपूर्ण टीमों से जुड़े हुए थे। कुछ ने आईफोन, एयरपॉड्स और ऐपल वॉच में इस्तेमाल होने वाले ऑडियो फीचर्स पर काम किया। कुछ ने ऐपल वॉच के डिजाइन में भी मदद की है, जबकि कुछ ने तो रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। इस सप्ताह मेटा ने AI और स्मार्ट ग्लास पर अपने काम के लिए ऐपल के डिजाइनर एलन डाई समेत कई कर्मचारियों को शामिल किया है।
इन कर्मचारियों ने किया कंपनी को अलविदा
इनके अलावा हाल ही में 3 वरिष्ठ पदाधिकारी- केट एडम्स, लिसा जैक्सन और जॉन गियानंद्रिया ने सेवानिवृत्ति की भी घोषणा की है। इस साल की शुरुआत में मुख्य परिचालन अधिकारी जेफ विलियम्स सेवानिवृत्त हो गए, जबकि मुख्य वित्तीय अधिकारी लुका मास्त्री ने भी पद छोड़ दिया। इसके अलावा, CEO टिम कुक के अगले साल सेवानिवृत्त होने की भी अफवाह है। AI तकनीक के तरफ बढ़ते रुझान के कारण कंपनी के लिए कर्मचारियों को रोके रखना मुश्किल हो रहा है।