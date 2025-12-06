ऐपल के कर्मचारी OpenAI में शामिल हो रहे हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल के कर्मचारी कंपनी छोड़कर OpenAI में हो रहे शामिल, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

ऐपल के कई कर्मचारी नौकरी छोड़कर अब OpenAI की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। पिछले दिनों में दर्जनों इंजीनियर और डिजाइनर कंपनी छोड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से ज्यादातर ChatGPT निर्माता कंपनी में शामिल हुए हैं, क्योंकि यह अपना हार्डवेयर बनाने की तैयारी कर रही है। यही बात इन कर्मचारियों को उसकी तरफ आकर्षित कर रही है। यह AI डिवाइस अगले साल लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, हालांकि इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।