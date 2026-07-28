ब्रह्मांड के शुरुआत में मिली विकसित आकाशगंगाओं ने बदली वैज्ञानिकों की धारणा

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने कुछ ऐसी आकाशगंगाएं खोजी हैं, जो तब बनी थीं जब ब्रह्मांड सिर्फ 3,000 से 4,000 लाख साल पुराना था।

खास बात यह है कि ये आकाशगंगाएं कई वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा विकसित पाई गई हैं। जो सोचा जा रहा था, उसके विपरीत ये पुरानी आकाशगंगाएं उलझी हुई या अव्यवस्थित नहीं हैं, बल्कि इनमें सितारों के बनने की एक स्थिर प्रक्रिया साफ नजर आ रही है।

यह खोज वैज्ञानिकों को इस बात पर फिर से सोचने को मजबूर कर रही है कि बिग बैंग के बाद पहले सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण को लेकर उनकी पुरानी समझ शायद अधूरी थी।