ब्रह्मांड के शुरुआत में मिली विकसित आकाशगंगाओं ने बदली वैज्ञानिकों की धारणा
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने कुछ ऐसी आकाशगंगाएं खोजी हैं, जो तब बनी थीं जब ब्रह्मांड सिर्फ 3,000 से 4,000 लाख साल पुराना था।
खास बात यह है कि ये आकाशगंगाएं कई वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा विकसित पाई गई हैं। जो सोचा जा रहा था, उसके विपरीत ये पुरानी आकाशगंगाएं उलझी हुई या अव्यवस्थित नहीं हैं, बल्कि इनमें सितारों के बनने की एक स्थिर प्रक्रिया साफ नजर आ रही है।
यह खोज वैज्ञानिकों को इस बात पर फिर से सोचने को मजबूर कर रही है कि बिग बैंग के बाद पहले सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण को लेकर उनकी पुरानी समझ शायद अधूरी थी।
वैज्ञानिक आकाशगंगा के निर्माण मॉडल को कर रहे अपडेट
पुराने सिद्धांतों के अनुसार, शुरुआती आकाशगंगाओं को छोटा और अव्यवस्थित माना जाता था, जो अभी भी बन ही रही थीं, लेकिन वेब टेलीस्कोप की इन नई खोजों से संकेत मिलता है कि सितारों का बनना शायद हमारी सोच से पहले ही शुरू हो गया था या फिर काफी लंबे समय तक जारी रहा।
अब वैज्ञानिक इस नए डाटा का इस्तेमाल कर अपने मॉडल्स को अपडेट कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस बात की साफ तस्वीर मिल सके कि हमारा ब्रह्मांड असल में कैसे विकसित हुआ।