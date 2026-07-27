'द ओडिसी' ऑनलाइन हुई लीक

क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' पायरेसी का शिकार, ऑनलाइन लीक हो गई पूरी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Jul 27, 202610:35 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ प्रदर्शन और लोगों से वाहवाही हासिल करने के बीच, ये पायरेसी का शिकार हो गई है। सिनेमाघरों में रिलीज के 10 दिन पूरे करने के बाद फिल्म के अचानक सोशल मीडिया पर लीक होने से निर्माताओं को भी झटका लगा है। निर्माता स्टूडियो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे लीक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।