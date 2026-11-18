पृथ्वी से एक लाइट-डे दूर पहुंचा वॉयजर-1

पृथ्वी से एक लाइट-डे दूर पहुंचा वॉयजर-1, साथ ले जा रहा भारत के संगीत की पहचान

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:21 pm Nov 18, 202605:21 pm

क्या है खबर?

नासा का वॉयजर-1 पृथ्वी से एक लाइट-डे की दूरी पार कर चुका है और इसके साथ भारत की आवाज भी अंतरिक्ष में सफर कर रही है। इस यान में एक खास गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है, जिसमें भारत के संगीत, भाषाओं और अभिवादन को भी शामिल किया गया है। यह रिकॉर्ड इंसानों की पहचान और संस्कृति को दूसरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश है। अब धरती से भेजा गया मैसेज वॉयजर-1 तक पहुंचने में 24 घंटे का समय लेगा।