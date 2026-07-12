बेंगलुरु के स्टार्टअप ने बिना रेयर अर्थ मैग्नेट के बनाई इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी Jul 12, 2026

बेंगलुरु का एक स्टार्टअप विमैग लैब्स इलेक्ट्रिक मोटर के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। यह कंपनी महंगी और आमतौर पर चीन से मिलने वाली रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि कॉपर कॉइल्स का उपयोग कर रही है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और सह संस्थापक मनीष सेठ को यह विचार महामारी के दौरान आया। उस समय उनकी कंपनी को मैग्नेट की आपूर्ति कई महीनों तक नहीं मिल पाई थी, जिससे उन्हें एक नया समाधान तलाशना पड़ा।

उनके मोटर में स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जो डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। इसी वजह से उनका प्रदर्शन शानदार रहता है और मुश्किल आयातों पर निर्भरता भी खत्म हो जाती है।