रोबोटिक निप्पल-स्पेयरिंग मास्टेक्टॉमी कराने वाली पहली मरीज बनीं विक्की पैन

पैन इलाज अभी भी जारी

पिछले साल पैन में गंभीर ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था। सर्जरी से पहले उन्होंने कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी करवाई थी।

रोबोट की सटीकता के कारण केवल एक ही चीरा लगाया गया, जिससे निशान भी कम बने और शरीर का प्राकृतिक आकार भी बरकरार रहा।

डॉ. रीटा क्वान-फेनबर्ग के मुताबिक, इस तकनीक से मरीजों को भावनात्मक रूप से भी जल्दी उबरने में आसानी होती है। पैन बहुत तेजी से ठीक हुईं। 3 सप्ताह के भीतर ही वे अपने परिवार के पास लौट आईं। अब वे रिमिशन में हैं।

हालांकि, उनका इलाज अभी भी जारी है। सटर हेल्थ ने इस घटना को आधुनिक तकनीक और ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की देखभाल दोनों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है।