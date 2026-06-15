आसमान में 17 जून को दिखेगा शुक्र और चांद का अद्भुत मिलन

कहां साफ दिखाई देगा यह नजारा?

इस खगोलीय नजारे को बेहतर ढंग से देखने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी होगी, जहां से पश्चिमी क्षितिज का साफ नजारा मिलता हो। जैसे-जैसे अंधेरा गहराता जाएगा, आप चंद्रमा के काले हिस्से पर पड़ने वाली हल्की-सी चमक, जिसे पृथ्वी-प्रकाश कहते हैं, उसे देखने की कोशिश कर सकते हैं।

दूरबीन से यह नजारा और भी साफ दिखेगा, बस सूरज डूबने का इंतजार करें। अगर्, आप दक्षिणी गोलार्ध से इस नजारे को देख रहे हैं तो आपके लिए यह और भी शानदार होगा क्योंकि वहां यह आसमान में थोड़ा ऊपर और शाम को जल्दी दिखाई देगा।