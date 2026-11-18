अमेरिका-कोरिया ने सरकारी सिस्टम्स पर बड़े हमले की चेतावनी दी
अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में जावा4शेल नाम के एक बड़े जावा बग को लेकर तुरंत चेतावनी जारी की है। इस गंभीर खामी का पता OpenAI मॉडल की मदद से चला है।
यह बग हैकर्स को कई अहम सिस्टम में घुसने का रास्ता दे सकता है, जैसे कि सरकारी विभाग, बैंक और यहां तक कि सेना के सिस्टम भी।
हैकर्स इसके जरिए कोड चलाते समय सिस्टम पर कब्जा कर सकते हैं या उनकी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
सिक्योरिटी पैच लगाने के निर्देश
जावा4शेल एक बहुत गंभीर खतरा है क्योंकि यह दुनियाभर के संवेदनशील डाटा को जोखिम में डाल सकता है। दक्षिण कोरिया में इसकी चिंता ज्यादा है, जहां जेटब्रेन्स के एक सर्वे के मुताबिक, प्रोग्रामिंग भाषा के तौर पर जावा का इस्तेमाल 53 फीसदी होता है, जबकि दुनिया का औसत 30 फीसदी है।
इसी वजह से दक्षिण कोरियाई सरकार ने अपने सभी सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों से कहा है कि वे जल्द से जल्द सुरक्षा अपडेट इंस्टॉल करें।
AI से होने वाले साइबर हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश अपनी डिजिटल सुरक्षा को अभी और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं।