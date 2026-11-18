जावा4शेल एक बहुत गंभीर खतरा है क्योंकि यह दुनियाभर के संवेदनशील डाटा को जोखिम में डाल सकता है। दक्षिण कोरिया में इसकी चिंता ज्यादा है, जहां जेटब्रेन्स के एक सर्वे के मुताबिक, प्रोग्रामिंग भाषा के तौर पर जावा का इस्तेमाल 53 फीसदी होता है, जबकि दुनिया का औसत 30 फीसदी है।

इसी वजह से दक्षिण कोरियाई सरकार ने अपने सभी सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों से कहा है कि वे जल्द से जल्द सुरक्षा अपडेट इंस्टॉल करें।

AI से होने वाले साइबर हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश अपनी डिजिटल सुरक्षा को अभी और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं।