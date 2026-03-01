अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले के लिए एंथ्रोपिक क्लाउड का किया इस्तेमाल- रिपोर्ट

उपयोग क्लाउड का पहले भी हो चुका है उपयोग वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, इस तरह के उच्च जोखिम वाले मिशनों में क्लाउड का उपयोग इस बात को उजागर करता है कि यह मॉडल पहले से ही अमेरिकी सैन्य अभियानों में शामिल है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया गया। दूसरी तरफ एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच संबंध तेजी से बिगड़ गए हैं। यह गतिरोध दोनों के बीच AI मॉडल के उपयोग की शर्तों को लेकर चल रहे मतभेद से उपजा है।

कार्रवाई ट्रंप प्रशासन ने दिखाई सख्ती पिछले सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने सभी संघीय एजेंसियों को एंथ्रोपिक के साथ काम बंद करने का आदेश दिया। इसने पेंटागन को कंपनी को सुरक्षा खतरा और रक्षा सप्लाई चेन के लिए जोखिम घोषित करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश अनुबंध वार्ता के बाद आया, जिसमें एंथ्रोपिक ने पेंटागन को क्लाउड का उपयोग उन सभी कानूनी स्थितियों में करने का अधिकार देने से इनकार कर दिया, जिनकी पेंटागन को आवश्यकता हो सकती है।

