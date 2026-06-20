मेक्सिको में माया सभ्यता का अनूठा रहस्य हुआ उजागर 

खंभे पर मिले चित्रों से लगाए जा रहे अनुमान

मेक्सिको के ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत की सुरक्षा और शोध के लिए जिम्मेदार इंस्टीट्यूटो नैशनल डी एंट्रोपोलोजिया ई हिस्टोरिया (INAH) के विशेषज्ञों के अनुसार, चूना पत्थर से बने इस चबूतरे और गोल ढांचे जैसा और कोई निर्माण इस पूरे इलाके में अब तक नहीं मिला है।

लगभग 2 मीटर ऊंचे इस मोनोलिथ पर 2 लोगों को एक कटोरा पकड़े हुए दर्शाया गया है। यह प्राचीन रीति-रिवाजों की ओर इशारा कर सकता है या शायद सूखे जैसी समस्या से निपटने का कोई संकेत हो सकता है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि इसमें से एक आकृति किसी कुलीन व्यक्ति की हो सकती है, जिसमें माया सभ्यता की पहचान साफ दिख रही है। वे इन प्रतीकों के गहरे अर्थों को समझने के लिए और अधिक खुदाई करने को लेकर काफी उत्सुक हैं।