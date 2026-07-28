भारत के रॉकेट अब स्वदेशी चिप्स से भरेंगे उड़ान- अश्विनी वैष्णव

स्काईरूट कंपनी भारतीय हार्डवेयर के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। मंत्री का कहना है कि वे ऐसी विश्व-स्तरीय तकनीक बना रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके।

कंपनी के संस्थापक पवन चंदाना और नागा भरत डाका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को विक्रम-1 की कामयाबी के बारे में बताया और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य के नवाचारों पर भी चर्चा की।

मोदी ने उनके काम की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता भारत के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दिखाती है।