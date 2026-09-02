UN ने पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री तापमान सीमा टूटने की दी चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की हालिया रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को लांघ सकती है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर, देश अपने मौजूदा जलवायु वादों पर कायम भी रहते हैं, तब भी तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

इसका सीधा मतलब है कि अगर, तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो हमें जलवायु परिवर्तन के और भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।