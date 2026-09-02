दिशा सालियान मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI को सौंपी गई जांच

अदालत ने जांच के दौरान दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही CBI द्वारा क्लोजर रिपोर्ट सौंपे जाने की स्थिति में उन्हें विरोध याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।

सतीश का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नीलेश ओझा ने कहा कि अदालत ने जांच के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।