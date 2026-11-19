बड़े शिक्षक संघों के साथ हुए समझौते के तहत एंथ्रॉपिक ने वादा किया है कि वह छात्रों या शिक्षकों के डाटा का इस्तेमाल ट्रेनिंग या बिक्री के लिए नहीं करेगा। इससे उनकी गोपनीयता बनी रहेगी।

शिक्षक ऑनलाइन साइन-अप कर सकते हैं और स्कूल आसानी से इसकी पहुंच को मैनेज कर सकते हैं। एंथ्रॉपिक में बेनिफिशियल डिप्लॉयमेंट्स की प्रमुख एलिजाबेथ केली ने इस बात की सराहना की कि कंपनी ने वास्तव में शिक्षकों की जरूरतों को सुना।

उन्होंने डेट्रॉइट के उन शिक्षकों का भी जिक्र किया, जिन्होंने ट्रेनिंग सेशन के दौरान क्लासरूम के लिए कई उपयोगी टूल बनाए थे।