UN ने AI के तेजी से विस्तार को लेकर दी चेतावनी टेक्नोलॉजी Jul 12, 2026

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी सुरक्षा के कदम उसकी गति के सामने धीमे पड़ रहे हैं।

योशुआ बेंगियो और मारिया रेसा की सह अध्यक्षता वाली इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि AI का असर नौकरियों से लेकर मानवाधिकारों तक हर क्षेत्र पर पड़ रहा है।

पैनल ने दुनियाभर के नेताओं से आग्रह किया है कि वे अपनी नीतियां अंदाजों के बजाय ठोस वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित करें।