तनाव से निपटने के लिए शराब पीने से कमजोर हो रहा दिमाग, अध्ययन में खुलासा

चूहों पर किया गया परीक्षण

शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन चूहों को शराब और तनाव दोनों दिए गए, उनमें कोशिकाओं को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा और शराब छोड़ने के कई महीनों बाद भी उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाने में काफी दिक्कत हुई। यह बताता है कि तनाव से निपटने के लिए शराब का सहारा लेना दिमाग के लिए तनाव से उबरना और भी मुश्किल बना देता है।

इससे नशे की लत बढ़ने या दोबारा शराब पीने का खतरा बढ़ जाता है। यह अध्ययन ऐसे बेहतर इलाजों पर जोर देता है, जो सिर्फ शराब छुड़ाने पर नहीं, बल्कि इसके लंबे समय तक रहने वाले नुकसान को ठीक करने पर केंद्रित हों।