ब्रिटेन में ऑपरेशन से पहले ही 60 फीसदी मरीजों के लिए संजीवनी बनी यह थेरेपी

थेरेपी के बाद नहीं दिखे कैंसर के लक्षण



इस उपचार के बाद लगभग 60 फीसदी मरीजों में कैंसर के कोई लक्षण नहीं दिखे। इतना ही नहीं, करीब 3 साल तक चली निगरानी में भी उनमें बीमारी दोबारा नहीं लौटी।

इन नतीजों को बेहद उत्साहजनक बताते हुए डॉ. काई-कीन श्यू ने कहा कि ये आंकड़े उम्मीद जगाते हैं। हालांकि, यह थेरेपी सबके लिए कारगर नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का जेनेटिक मेकअप अलग होता है।

यही वजह है कि एलिसे सर्जेंट जैसे मरीज भविष्य में इस तरह की और भी खोजों की उम्मीद कर रहे हैं। एलिसे सर्जेंट की यह भी मांग है कि आंत का कैंसर अब कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है, इसलिए इसकी जांच शुरू करने की उम्र 40 साल कर देनी चाहिए।