पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार, 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

सबसे पहले दीपक बर्मन, तापस रॉय, डॉक्टर शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पोद्दार, सारद्वत मुखर्जी, दूध कुमार मंडल और अनूप कुमार दास ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। 3 विधायकों- राजेश महतो, इंद्रनील खान, मालती रावा रॉय ने सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 19 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

चुनाव

भाजपा ने 207 सीटें जीतकर पहली बार बनाई सरकार

बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। भाजपा ने राज्य की 294 में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों पर हार गईं। उन्हें दोनों सीटों पर सुवेंदु ने हराया है। कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलीं। भाजपा ने दोबारा हुए मतदान में फाल्टा सीट भी जीत ली है।