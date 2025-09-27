UIDAI दिसंबर में लॉन्च करेगा नई आधार ऐप, जानिए क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
क्या है खबर?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) दिसंबर तक एक नई आधार ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आगामी E-आधार ऐप यूजर्स को अधिक सहज और सुरक्षित अनुभव प्रदान करेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फेस ID लॉग-इन और QR कोड सत्यापन जैसी एडवांस तकनीकी सुविधाओं से लैस होगी। इस तरह, आप केवल अपना चेहरा स्कैन करके लॉग-इन कर सकते हैं और ऐप पर ही नाम, पता और जन्मतिथि जैसी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
सुविधा
ऐप से क्या मिलेगी सुविधाएं?
नई ऐप आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने, अपनी अपडेट हिस्ट्री की जांच करने और घर पर डिलीवरी के लिए PVC कार्ड ऑर्डर करने की सुविधा भी देगी। इसमें मौजूद QR कोड स्कैनर आधार विवरणों का त्वरित सत्यापन करेगा, जिससे फर्जी ID का खतरा कम होगा। यह ऐप आधार जानकारी को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन शेयर करने की सुविधा भी देगा, जिससे नियमित सत्यापन के लिए फोटोकॉपी की आवश्यकता कम हो जाएगी।
मोबाइल नंबर
आधार सेवा केंद्र पर ही होगा यह काम
UIDAI ने साफ किया है कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलने के लिए आपको अभी भी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। नया नंबर लिंक करने से पहले यूजर्स को एक करेक्शन फॉर्म भरना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करना होगा। प्राधिकरण का कहना है कि बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए मोबाइल नंबरों की अहमियत को देखते हुए यह कदम सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। अप्रैल में इस ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया था।