UIDAI नई आधार ऐप दिसंबर तक लॉन्च करेगा

UIDAI दिसंबर में लॉन्च करेगा नई आधार ऐप, जानिए क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

क्या है खबर?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) दिसंबर तक एक नई आधार ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आगामी E-आधार ऐप यूजर्स को अधिक सहज और सुरक्षित अनुभव प्रदान करेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फेस ID लॉग-इन और QR कोड सत्यापन जैसी एडवांस तकनीकी सुविधाओं से लैस होगी। इस तरह, आप केवल अपना चेहरा स्कैन करके लॉग-इन कर सकते हैं और ऐप पर ही नाम, पता और जन्मतिथि जैसी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं।