ऐपल ने सिरी के परीक्षण के लिए ChatGPT जैसा ऐप विकसित किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल ने बनाया ChatGPT जैसा ऐप, जानिए क्या होगा इसका उपयोग

क्या है खबर?

ऐपल ने चुपचाप अपना ChatGPT जैसा ऐप बना लिया है, लेकिन यह ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस टूल का इस्तेमाल सिरी के बड़े बदलाव का परीक्षण करने के लिए किया जा रहा है। यह उन्नत चैटबॉट जल्द ही ऐप स्टोर पर नहीं आएगा। इससे सिरी के लिए बेहतर संदर्भगत जागरूकता, कई ऐप्स में कार्यों को एक साथ करने की क्षमता और यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी के साथ एकीकरण जैसी सुविधाओं का परीक्षण किया जा रहा है।