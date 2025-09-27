ऐपल ने बनाया ChatGPT जैसा ऐप, जानिए क्या होगा इसका उपयोग
क्या है खबर?
ऐपल ने चुपचाप अपना ChatGPT जैसा ऐप बना लिया है, लेकिन यह ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस टूल का इस्तेमाल सिरी के बड़े बदलाव का परीक्षण करने के लिए किया जा रहा है। यह उन्नत चैटबॉट जल्द ही ऐप स्टोर पर नहीं आएगा। इससे सिरी के लिए बेहतर संदर्भगत जागरूकता, कई ऐप्स में कार्यों को एक साथ करने की क्षमता और यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी के साथ एकीकरण जैसी सुविधाओं का परीक्षण किया जा रहा है।
परीक्षण
नई जनरेशन सिरी के फीचर्स का चल रहा परीक्षण
ब्लूमबर्ग के अनुसार, वेरिटास कोडनेम वाला ऐपल का प्रायोगिक चैटबॉट कंपनी के इंजीनियर्स को अगली जनरेशन के सिरी फीचर्स को आजमाने का एक ज्यादा सुव्यवस्थित तरीका दे रहा है। टूल ईमेल और म्यूजिक लाइब्रेरी जैसे निजी डाटा तक पहुंच सकता है, साथ ही फोटो में बदलाव जैसे इन-ऐप फंक्शन भी कर सकता है। यह पूरी तरह से आंतरिक परीक्षण तक सीमित है और कंपनी के अपने डिजिटल असिस्टेंट में आमूल-चूल परिवर्तन करने के संकल्प का संकेत देता है।
खासियत
क्या है इस ऐप की खासियत?
वेरिटास की स्टाइल अन्य मुख्यधारा के चैटबॉट्स की तरह ही है, जिसमें कई समानांतर बातचीत का समर्थन, पिछली बातचीत को याद करने की क्षमता और लंबे, अधिक स्वाभाविक संवादों के लिए जगह है। इसके मूल में ऐपल का नया फ्रेमवर्क, लिनवुड, है, जो आंतरिक बड़े भाषा मॉडल को बाहरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भागीदारों की तकनीक के साथ मिश्रित करता है। आईफोन निर्माता iOS 18 के आने के बाद से ही इस अपग्रेडेड सिरी पर काम कर रही है।