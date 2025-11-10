UIDAI ने लॉन्च किया नया आधार ऐप, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) ने नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों के लिए डिजिटल पहचान प्रबंधन को आसान बनाना है। ऐप यूजर को अपनी आधार जानकारी को सुरक्षित रूप से संग्रहीत, एक्सेस और साझा करने की सुविधा देता है। यह बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस स्कैन लॉग-इन और मल्टी-प्रोफाइल सपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे यूजर एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े कई आधार अकाउंट्स का प्रबंधन कर सकते हैं।

प्रोफाइल कई ऐप को करेगी सपोर्ट नया ऐप कई आधार प्रोफाइल को सपोर्ट करता है, जिसमें एक ही मोबाइल नंबर से अधिकतम 5 प्रोफाइल लिंक किए जा सकते हैं। यह सुविधा परिवारों को एक ही डिवाइस से प्रत्येक सदस्य के आधार विवरण प्रबंधित करने में मदद करती है। यूजर बिना आधार कार्ड की कॉपी के बिना मोबाइल स्क्रीन पर अपना आधार देख सकते हैं और QR कोड या सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके जानकारी साझा कर सकते हैं।

गोपनीयता गोपनीयता को मिलेगा बढ़ावा अब QR कोड आधारित जांच के साथ-साथ चेहरे से प्रमाणीकरण (फेस ID) भी सत्यापन के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब है कि यूजर बिना दस्तावेज प्रिंट किए होटल या दुकानों जैसे सर्विस सेंटर्स पर अपने आधार का सत्यापन कर सकते हैं। यह ऐप यूजर को अपना आधार नंबर गुमनाम और चुनिंदा रूप से शेयर करने की सुविधा भी देता है, जिससे उन्हें केवल आवश्यक जानकारी साझा करने की सुविधा देकर अधिक गोपनीयता और नियंत्रण मिलता है।