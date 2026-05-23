m-आधार हुआ बंद, अब नए ऐप ने ली जगह 

QR कोड और फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर

इस नए ऐप में अब QR कोड शेयरिंग और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे कई खास फीचर्स आ गए हैं। अब होटल या सरकारी दफ्तरों में अपनी पहचान साबित करना और भी आसान और सुरक्षित हो गया है।

मल्टी-लेयर्ड ऑनबोर्डिंग से सुरक्षा को और मजबूत बनाया गया है, जिसमें OTP, बायोमेट्रिक्स और पिन सेटअप जैसे विकल्प दिए गए हैं।

अब आप अपने फिंगरप्रिंट, आईरिस या चेहरे के डाटा को सीधे ऐप से लॉक भी कर सकते हैं।

इन सभी बदलावों का मकसद है कि आपकी पहचान सुरक्षित रहे और कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। साथ ही इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहे।